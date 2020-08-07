KP: задержанные в Минске стали жертвами провокации украинских шпионов

Задержанные в Минске россияне могли стать жертвами провокации украинских шпионов, которые обманным путем заманили их в Белоруссию, чтобы разжечь дипломатический скандал, пишет портал kp.ru со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах РФ.

По данным источника, один из украинских агентов несколько месяцев назад обзвонил группу бывших бойцов ЧВК «Вагнер» и предложил им работу по охране нефтяных месторождений компании «Роснефть» в различных странах. Он представился высокопоставленным сотрудником корпорации.

Позднее «кураторы», по утверждению издания, рекомендовали бывшим наемникам сформировать группу из 180 человек и разделиться на пять отрядов, которые должны были через Белоруссию направиться в разные страны.

Когда же первая группа россиян оказалась в Минске, «их билеты в Стамбул были аннулированы и перебронированы на 30 июля», так как были приобретены через подставную фирму, отмечает портал. Бойцы были вынуждены разместиться в гостинице.

После этого Киев сразу же передал данные граждан РФ Белорусским спецслужбам, утверждая, что наемники готовят провокации на территории страны, утверждает источник.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко заявил, что среди задержанных в Белоруссии есть лица с паспортами США

— В Белоруссии знали, кто давал команды задержанным россиянам, заявил Лукашенко

— Стало известно, при каких условиях Белоруссия выдаст задержанных россиян Украине