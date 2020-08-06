В МИД рассказали о вмешательстве спецслужб США в жизнь россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что спецслужбы США, призывающие россиян за деньги распространять информацию о вмешательстве в американские выборы, бесцеремонно нарушают границы жизни граждан РФ. Об этом дипломат написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, это самая настоящая гибридная атака.

Она отметила, что в четверг утром, 6 августа, россияне получили на мобильные телефоны сообщения, согласно которому Госдеп США предлагает до $10 млн за сведения о вмешательстве в американские выборы.

«Что же это за письма счастья? Дело в том, что Госдепартамент США запустил программу «Награда за справедливость», суть которой не имеет ничего общего с благородными посылами», — отметила Захарова.

Она напомнила, что «Руку Кремля» в выборах не нашли ни американские прокуроры, ни судьи.

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