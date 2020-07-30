В Конгрессе США не поддерживают идею перенести президентские выборы

В Конгрессе США ни республиканцы, ни демократы не поддерживают идею перенести президентские выборы из-за коронавируса, пишет «Интерфакс».

Лидер республиканцев Митч Макконнелл заявил, что дата выборов «высечена на камне».

Также спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси опубликовала выдержку из конституции, где говорится, что изменить дату выборов может только Конгресс.

Более того, сенатор-демократ Камала Харрис отметила, что «Трамп просто напуган, потому что знает, что проиграет Байдену».

Ранее Трамп опубликовал твит, где предположил, что, возможно, лучше перенести выборы, чтобы не голосовать по почте и избежать фальсификаций.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: в стране заразились 4,5 млн, выздоровели 2,2 млн, погибли почти 154 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп потребовал перенести президентские выборы в США

— В штабе Трампа назвали его твит о переносе выборов риторическим

— Эксперт оценил возможность переноса президентских выборов в США