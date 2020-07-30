Минск и Киев усилят пограничный режим на совместной границе

Белоруссия и Украина усилят пограничный режим на совместной границе, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в обоих государствах, передает ТАСС со ссылкой на МИД Белоруссии.

Об этом стороны договорились в ходе встречи с временным поверенным в делах Украины, исполняющим обязанности руководителя загранучреждения Петром Врублевским.

Договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима была достигнута на фоне проведения в настоящее время в Белоруссии избирательной кампании и задержания в Минске 33 россиян, некоторые из которых были ранее замечены в участии в боевых действиях в Донбассе.

Ранее под Минском были задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они являются гражданами России. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал произошедшее чрезвычайным происшествием.

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