Трамп заявил, что вопрос о «сговоре» РФ с Талибаном* не поднимался при разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о якобы сговоре России с радикальным движением Талибан и убийстве американских военнослужащих не поднимался в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире телеканала Axios.

Американский лидер назвал подобные утверждения фейковыми новостями и отметил, что так считают многие, в том числе из администрации бывшего американского президента Джорджа Буша.

«Если вы посмотрите на некоторых замечательных людей из администрации Буша... некоторые из них, а не мои друзья, утверждали, что это фальшивая проблема», — подчеркнул Трамп.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 23 июля. В Кремле сообщали, что стороны обсудили иранскую ядерную программу, торгово-экономическое взаимодействие стран, а также гонку вооружений между США, КНР и РФ.

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