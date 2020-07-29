В Кремле назвали «навязчивой фобией» заявления о распространении РФ фейков о COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал утверждения в американских СМИ о том, что Россия якобы распространяет дезинформацию о пандемии коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если кто-то говорит о дезинформации – это какая-то навязчивая фобия», — сказал Песков.

Ранее американское агентство Associated Press со ссылкой на анонимных чиновников США сообщило, что российские спецслужбы якобы используют три англоязычных сайта для распространения дезинформации о пандемии коронавируса. Такая же информация появилась в газете New York Times.

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