Совет ЕС принял пакет мер реагирования на действия Китая в Гонконге

Совет Евросоюза принял согласованный между странами ЕС пакет мер реагирования на действия КНР в Гонконге. Об этом сообщает «Интерфакс».

В своем постановлении Совет ЕС выразил серьезную обеспокоенность относительно закона о национальной безопасности Гонконга, принятого китайскими властями 30 июня 2020 года. Совет Евросоюза выступил в поддержку высокой степени автономии Гонконга и заявил о солидарности с его жителями.

В пакет мер реагирования вошли, среди прочего, изменения в миграционной и визовой политике стран ЕС, ограничения на экспорт в КНР оборудования и технологий, которые могут быть использованы в Гонконге для репрессий или кибернадзора. Будут также расширены возможности финансирования стипендий и академических обменов с участием гонконгских студентов и университетов. Кроме того, ЕС будет оказывать поддержку гражданскому обществу Гонконга, и члены союза пересмотрят практику экстрадиции и прочие договорные обязательства относительно Гонконга.

В 1997 году Британия передала Гонконг Китаю на условиях «Одна страна – две системы». Город должен сохранять автономию, а его жители – широкие политические права, включая свободу слова и собраний, до 2047 года. После принятия закона о национальной безопасности у властей КНР появились широкие возможности для ограничения гражданских свобод в регионе.

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