В Госдепе рассказали об итогах переговоров с Россией по космосу
Делегации России и Соединенных Штатов в течение 13 часов вели переговоры в Вене по вопросам безопасности в космосе и снижению рисков и недоразумений, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Госдепартамента.
В ходе первого за последние семь лет диалога по космосу Москва и Вашингтон обсудили текущие и будущие космические угрозы, политику, стратегии и доктрину, а также перспективную повестку дня для содействия безопасной и устойчивой деятельности в космосе, рассказали в ведомстве.
Обе стороны выразили заинтересованность в продолжении данных переговоров и улучшении каналов связи, в частности совершенствовании коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с целью снизить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предупредить непреднамеренную эскалацию, говорится в заявлении.
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