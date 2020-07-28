МИД: Россия скоро объявит о расширении международных полетов

Москва в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновит авиасообщение, заявил и. о. заместителя директора департамента информации и печати МИД Денис Микерин. Об этом пишет mk.ru.

«Ведутся переговоры на уровне соответствующих министерств с целым рядом государств... Я думаю, что со временем, в течение дней, недель, мы выйдем на более широкий список», — сказал Микерин.

Ранее Россия объявила, что с 1 августа возобновится авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией.

Российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта из-за пандемии коронавируса.

С 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 16 млн, умерли больше 650 тысяч человек.

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