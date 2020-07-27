Американский сенатор назвал рабство «необходимым злом»

Американский сенатор от штата Арканзас Том Коттон назвал рабство «необходимым злом», на котором была построена американская нация, сообщает Business Insider.

В интервью местной газете республиканец Коттон заявил, что в США существует системный расизм, который невозможно исправить.

Сенатор критикует общенациональные протесты Black Lives Matter, называя их «оргией насилия». Также Коттон поддерживает решение президента США Дональда Трампа использовать войска для подавления беспорядков.

В своем интервью для газеты Arkansas Democrat-Gazette политик заявил, что американцы должны изучить историю рабства и его влияние на развитие США, потому что иначе невозможно понять страну. «Как говорили отцы-основатели, это было необходимым злом, на котором был построен союз, но союз был построен таким образом, как сказал Линкольн, чтобы поставить рабство на путь его окончательного исчезновения», — добавил сенатор.

Позднее его слова подверглись жесткой критике. Впоследствии Коттон заявил, что он просто описывал «взгляды основателей», а не приводил их в качестве аргумента.

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