Россия и Белоруссия возобновляют полеты с 1 августа, сообщает портал «Office Life».

«Крупнейшие авиаперевозчики двух стран — Беларуси и России — «Аэрофлот» и «Белавиа» открыли продажи билетов на рейсы Минск — Москва», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что с 1 августа россияне смогут полететь в Великобританию, Танзанию и Турцию. Министр транспорта Дитрих уточнил, что компании начнут продавать билеты в ближайшее время.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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