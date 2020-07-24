Иранский самолет вернулся в Тегеран после перехвата истребителями

Пассажирский самолет иранской авиакомпании Mahan Air вернулся в Тегеран после перехвата истребителями другой страны, сообщает агентство Fars.

Воздушное судно приземлилось в аэропорту имени Имама Хомейни после заправки в Бейруте, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Иранский пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за приблизившихся истребителей. Несколько пассажиров пострадали. Изначально предполагалось, что истребители принадлежат Израилю, однако экипаж самолета заявил, что пилоты истребителей представились, как американские.

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