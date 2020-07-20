Кремль не считает, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа

В Кремле не считают, что митинги в поддержку обвиняемого в убийствах губернатора Хабаровского края Сергея Фургала организованы искусственно или из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нет, мы об этом не говорим. Если отвечать на этот вопрос, то ответ – нет», — ответил Песков на вопрос, считает ли Кремль, что акции организованы извне.

Ранее губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.

С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные митинги в поддержку Фургала. Демонстрации проходят в условиях роста заражений коронавирусом и игнорируют запрет массовых мероприятий.

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