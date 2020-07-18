Жириновский назвал дату назначения врио губернатора Хабаровского края

Президент России Владимир Путин назначит временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края в понедельник, 20 июля, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский радиостанции «Комсомольская правда».

На должность будет назначен представитель ЛДПР, при этом его фамилия на данный момент неизвестна, рассказал Жириновский.

Ранее губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на 2 месяца.

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