В ООН предложили создать договор для более справедливого мироустройства

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил создать новый глобальный договор, который будет являться гарантом более справедливого мироустройства на планете, цитирует ТАСС.

По его мнению, коронавирус словно «рентгеновский луч» помог выявить большие пробелы в структурах управления и этических рамках. Кроме того, антирасистские протесты в США, начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, означают, что люди устали от неравенства и дискриминации. Для того, чтобы ликвидировать эти пробелы нужно заключить новый мировой договор со странами.

«Нужен новый глобальный договор, обеспечивающий более широкое и справедливое распределение власти, богатства и возможностей на международном уровне», — подчеркнул он.

Он отметил, что люди на планете хотят оказаться в равных условиях в «одном море», однако в настоящее время воду кто-то бороздит «на суперъяхтах, пока другие «цепляются за плавающие обломки». Гутерриш считает, что новый договор позволит молодому населению жить в достойных условиях, женщинам получить все те возможности, которые есть у мужчин, и не только.

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