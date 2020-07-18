В Сенате заявили, что документы доказывают лживость «русского досье Трампа»

Член Республиканской партии Сенатор США Линдси Грэм рассказал, что лживость скандального «досье» на президента США Дональда Трампа доказывают рассекреченные документы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, комитет Сената рассекретил меморандум в виде конспекта трехдневного интервью ФБР с неназванным источником досье. Кроме того, Сенатом были рассекречены высказывания экс-агента контрразведки ФБР Питера Стржока, подозреваемого администрацией Трампа в политическом преследовании, а также сознательном саботаже расследования.

«Меморандум министерства юстиции ясно показывает, что надежность досье была полностью дискредитирована после общения с первичным источником», — сказал Грэм.

Автором «досье» стал экс-агента британских спецслужб Кристофер Стил. О его досье стало известно в 2016 году, в документе была собрана информация о предполагаемых связях Трампа с Россией.

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