МИД РФ пообещал следить за судьбой памятника русскому завоевателю Аляски

МИД РФ будет следить за ситуацией с памятником русскому завоевателю Аляски Александру Баранову, который ранее перенесли в музей. Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы в целом исходим из того, что общая история должна быть предметом взаимоуважительного диалога и сближать народы России и США», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что в России с сожалением восприняли решение властей города Ситки перенести памятник из центрального парка в музей.

Накануне посольство России выразило сожаление в связи с решением властей Ситки, штат Аляска, переместить статую Баранова в музей.

Ранее совет города принял решение о переносе памятника в музей после требований жителей острова Ситка (остров Баранова), который входит в состав Аляски. Они хотели, чтобы власти перенесли статую русского завоевателя Баранова, установленную на острове в 1989 году, в менее заметное место.

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