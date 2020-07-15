В ГД внесли законопроект о санкциях за призывы к отчуждению территорий
Сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок к Конституции депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект о санкциях за призывы и действия по отчуждению территорий, передает РИА «Новости».
Инициативой предлагается внести изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, а также в кодекс об административных правонарушениях.
Согласно проекту, за публичные призывы в СМИ и интернете к отчуждению территорий гражданам будет грозить штраф в размере от 70 до 100 тыс., должностным лицам — от 100 до 200 тыс., юридическим лицам — от 100 до 200 тыс. руб.
Изменения уже поддержали правительство и Верховный суд.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Госдума хочет принять закон о приравнивании отчуждения территории к экстремизму до конца июля
— Госдума в первом чтении приняла закон об отчуждении территорий
— Володин рассказал о последствиях призывов отдать Крым Украине