В ГД внесли законопроект о санкциях за призывы к отчуждению территорий

Сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок к Конституции депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект о санкциях за призывы и действия по отчуждению территорий, передает РИА «Новости».

Инициативой предлагается внести изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, а также в кодекс об административных правонарушениях.

Согласно проекту, за публичные призывы в СМИ и интернете к отчуждению территорий гражданам будет грозить штраф в размере от 70 до 100 тыс., должностным лицам — от 100 до 200 тыс., юридическим лицам — от 100 до 200 тыс. руб.

Изменения уже поддержали правительство и Верховный суд.

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