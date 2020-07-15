В Кремле прокомментировали протестные акции в Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с протестами в Белоруссии внутренним делом этой страны, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что Россия не вмешивается в ситуацию вокруг выборов президента Белоруссии.

При этом, по его словам, Белоруссия близка России в силу характера Союзного государства.

«Мы рассматриваем это, как внутреннее дело Белоруссии. В этом плане в нашем подходе ничего не поменялось», — сказал Песков.

Накануне в ходе несанкционированных массовых протестов в Белоруссии задержали больше 250 человек.

Стихийные несанкционированные акции в Минске и других городах Белоруссии начались после того, как ЦИК республики отказал в регистрации ведущим кандидатам от оппозиционных сил Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа, в них примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.