На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ

Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов.

По информации организации, среди задержанных были и иностранные журналисты.

«Во время акций протеста задерживались журналисты, которые вели прямые трансляции с места событий», — указано в сообщении.

Как рассказали в ассоциации, задержанных представителей СМИ уже отпустили без составления протоколов.

Стихийные несанкционированные акции в Минске и других городах Белоруссии начались после того, как ЦИК республики отказал в регистрации ведущим кандидатам от оппозиционных сил Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа, в них примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

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