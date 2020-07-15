На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ
Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов.
По информации организации, среди задержанных были и иностранные журналисты.
«Во время акций протеста задерживались журналисты, которые вели прямые трансляции с места событий», — указано в сообщении.
Как рассказали в ассоциации, задержанных представителей СМИ уже отпустили без составления протоколов.
Стихийные несанкционированные акции в Минске и других городах Белоруссии начались после того, как ЦИК республики отказал в регистрации ведущим кандидатам от оппозиционных сил Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.
Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа, в них примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
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