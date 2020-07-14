Путин может запросить документы по делу Сафронова

Президент России Владимир Путин при необходимости может запросить документы по делу обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Безусловно, он осведомлен об этом деле», — ответил Песков на вопрос, знает ли Путин о деле Сафронова.

7 июля Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене. Следственные органы обратились в Лефортовский суд с ходатайством о заключении его под стражу. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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