Президент США Дональд Трамп снова заявил, что нужно лишить Пулитцеровских премий некоторые американские СМИ, которые опубликовали фейковые материалы, в том числе о якобы сговоре России с талибами (организация запрещена в России)*. Об этом он написал в своем Twitter.

По мнению Трампа, что эту награду должен получить журналист Джон Соломон, который заявил о лживости материалов.

Он отметил, что журналисты, которые были удостоены престижных премий, «были неправы».

«Заберите обратно Пулитцеровские награды, которые стали насмешкой», — написал Трамп.

В мае текущего года Трамп уже призывал отобрать премии у газеты The New York Times. Он обвинил журналистов этого издания в фальсификации публикаций.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.