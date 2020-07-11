Трамп подписал указ о помиловании фигуранта «российского дела» Стоуна

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о помиловании, смягчающий приговор для фигуранта «российского дела», экс-советника Роджера Стоуна. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Расследования связи предвыборной кампании Трампа с Россией является «охотой на ведьм», указано в сообщении. Подчеркивается, что Стоуну «никогда не грозило бы тюремное заключение», если бы не это «абсолютно необоснованное расследование».

«Роджер Стоун теперь свободный человек!» — говорится в сообщении.

В публикации Белого дома не сказано, насколько сокращается срок, к которому приговорен Стоун. При этом отмечается, что заключение в тюрьме подвергло бы экс-советника «серьезному медицинскому риску».

В феврале 2020 года суд в Вашингтоне приговорил Стоуна почти к трем с половиной годам тюрьмы. Он был советником Трампа во время его президентской гонки в 2016 году. Его обвиняли в том, что он давал ложные показания, пытался помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивал свидетеля.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Politico: Трамп смягчил наказание фигуранту «российского дела»

— Трамп допустил помилование фигуранта «российского дела»

— Трамп назвал следователей ФБР по российскому делу «человеческой нечистью»