Сын Бжезинского рассказал, как заставить Россию изменить политику

США необходимо ужесточить подход к России, чтобы заставить ее изменить внешнюю политику, заявил бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО, сын бывшего советника по нацбезопасности президента США Збигнева Бжезинского — Иан Бжезинский. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«На протяжении последних 15 лет ответ Запада, в том числе США, на российскую активность включал в себя ограниченные меры давления», — сказал Бжезинский.

Он подчеркнул, что предпринятые меры — экономические санкции, отправка военных в Европу и недолгая дипломатическая изоляция — лишь придали храбрости президенту России Владимиру Путину.

Бжезинский считает, что, во-первых, НАТО нужно подготовиться к конфликтам высокой интенсивности, то есть укрепить свое военное положение. Во-вторых, в НАТО должны войти Украина и Грузия. В-третьих, США следует жестче пресекать информационную войну России. В-четвертых, нужны более жесткие санкции, включая меры как против отдельных лиц, так против целых секторов экономики.

Политик считает Владимира Путина прагматичным политиком, поэтому тот изменит поведение из-за новой волны ограничений.

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