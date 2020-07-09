В СК раскрыли подробности заведенного дела против губернатора Хабаровского края

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко рассказала подробности об уголовном деле, которое было заведено против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

По ее словам, Фургалу вменяется убийство двух или более лиц, а также убийство лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга, убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, а также приготовлением к этим преступлениям и покушением на эти преступления (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пункты «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В настоящее время следователи продолжают расследование, чтобы собрать и закрепить доказательства вины участников группы. Кроме того, СК проверяет причастность фигурантов к совершению других особо тяжких преступлений на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.

Петренко не уточнила имен фигурантов дела, а также жертв преступлений. Известно, что Фургал уже задержан.

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