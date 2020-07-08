Госдума хочет принять закон о приравнивании отчуждения территории к экстремизму до конца июля

Законопроект, приравнивающий отчуждение территории России к экстремизму, Госдума планирует принять до конца июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

По его словам, первое чтение пройдет 14 июля, второе — 21 июля, третье — 23 июля.

Депутат заявил, что так как этот законопроект является первым документом, направленным на развитие обновленной Конституции, его необходимо принять до конца весенней сессии.

Проект закона во исполнение обновленной Конституции, в котором экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории, был внесен в Госдуму в среду, 8 июля.

Частью 21 статьи 67 обновленной Конституции установлено, что РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.

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