Суд в Киеве не стал изменять Порошенко меру пресечения

Печерский районный суд Киева решил оставить без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.

«Ходатайство <...> об избрании меры пресечения Порошенко <...> Оставить без рассмотрения», — cказал судья.

Обвинение ранее просило суд избрать Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства до завершения досудебного расследования, что предполагает явку в суд по первому требованию и запрет на выезд за пределы города.

Отмечается, что возле здания суда проходит митинг сторонников Порошенко. Они требуют «прекратить политическое преследование» экс-президента.

Порошенко подозревают в том, что два года назад он вынудил на тот момент действующего главу Службы внешней разведки Егора Божку назначить заместителем начальника киевского управления СБУ Сергея Семочко.

Однако бывший президент и его адвокаты отказались принимать подозрение и считают, что его пытались вручить незаконно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мужчина бросил в Порошенко пачку фальшивых купюр перед судом Киева

— Порошенко прибыл в суд Киева для избрания ему меры пресечения по делу Семочко