Партия Прилепина призвала включить ДНР и ЛНР в состав России

Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, предложила присоединить к России самопровозглашенные ДНР, ЛНР и Приднестровье. Об этом пишет РИА «Новости».

Сделать это партия считает возможным через проведение соответствующего референдума.

Кроме того, «За правду» предлагает на правах субъектов присоединить к России аналогичным путем Абхазию и Южную Осетию.

Также партия ратует за построение Союзного Государства России и Белоруссии. В таком случае, по мнению членов организации, должны быть сформированы общие органы власти и бюджет.

Уточняется, что эти и другие предложения содержатся в подготовленной партией предвыборной программе.

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