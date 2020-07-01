Эксперты дали оценку организацию кампании по голосованию по Конституции

Политолог Роман Амплеев полагает, что удалось создать ощущение безопасного голосования.

«Я пообщался и с членами участковых комиссий, и с избирателями. Здесь в первую очередь они все говорят, что все безопасно, все хорошо, дали перчатки, маску, мы пришли, мы довольны, мы не заболеем. Единственное, ощущение праздника не совсем удалось создать, что музыки нет, каких-то концертов где-то недодали, недоделали, булочек не продают. А если по безопасности судить, то в целом безопасность удалось обеспечить. Причем, когда о безопасности говорят каждый день по телевизору и выступают официальные лица, это играет положительную роль, люди чувствуют безопасность, когда должностные лица об этом напоминают», — отметил он в ходе мероприятия Клуба Регионов и РАПК (Российской ассоциации политконсультантов).

Гендиректор консультационного центра «Департамент политики» Алексей Чусовитин считает, что власть в состоянии выполнять сложные мобилизационные задачи.

«По сути дела, даже борьба с пандемией в этом смысле была, может быть, менее трудной задачей, чем организация голосования по Конституции. Потому что голосовать за поправки к Конституции в рамках пандемии – это было крайне технологически тяжело. И мы видим, что власть с этой задачей справилась.

Вертикаль власти где-то со скрипом, но сумела это голосование провести, и больших проблем мы действительно не увидели.

Второе очень-очень важное: мы видим, что появляются новые опции у избирательных комиссий, у Общественных палат, которые выставили везде наблюдателей. Мы видим, что даже наблюдение за голосованием перешло в онлайн. Не знаю, вы анализировали или нет, но система была так организована, что ежедневно публиковали по два, по три, по четыре, по пять сообщений, где показывали, как идет голосование. Это абсолютно новый уровень прозрачности, которого у нас еще в России не было. И я считаю, что это и для власти и позитив, и в то же время вызов, потому что эту прозрачность надо соблюдать», — отметил Чусовитин.