Путин принял участие в голосовании по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, передает ТАСС.

Глава государства отдал свой голос на участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы. Он не надел маску и перчатки, но член участковой избирательной комиссии, выдававшая ему бюллетень, была в средствах индивидуальной защиты.

Путин расписался в получении бюллетеня, а затем заполнил его в кабинке и вложил в электронный комплекс. Когда глава государства находился на участке, там не было других голосующих, но были наблюдатели.

Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.

Электронное голосование, в котором приняли участие жители Москвы и Нижнего Новгорода, завершилось 30 июня в 20:00 мск. Явка составила 93,2%.