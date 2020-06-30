Трампу не сообщали о «сделке» России с талибами*

Президенту США Дональду Трампу не докладывали о связи России и талибов (организация запрещена в России), заявил советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данная информация не была передана президенту, так как сведения «не были верифицированы или подтверждены разведывательным сообществом», подчеркнул О'Брайен.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане за вознаграждение. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан» также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сенаторам США откроют доступ к документам о связи России и «Талибана»*

— NYT: разведка США связывает гибель морпехов со «сделкой» России и талибов*

— «Не гнушаются публиковать утки»: в Кремле оценили статью NYT