Путин и Лукашенко посадили ели подо Ржевом в память о погибших в войне
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Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в международной акции «Сад памяти», сообщает РИА «Новости».
Главы государств поучаствовали в высаживании елей в память о людях, погибших в Великой Отечественной войне.
До этого российский и белорусский лидеры торжественно открыли мемориал советскому солдату.
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