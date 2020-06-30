Путин и Лукашенко посадили ели подо Ржевом в память о погибших в войне

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РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в международной акции «Сад памяти», сообщает РИА «Новости».

Главы государств поучаствовали в высаживании елей в память о людях, погибших в Великой Отечественной войне.

До этого российский и белорусский лидеры торжественно открыли мемориал советскому солдату.

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