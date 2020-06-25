У президента Киргизии не выявлено коронавируса

Анализ на коронавирус у президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова показал отрицательный результат после того, как он вернулся из Москвы в Бишкек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. У остальных членов делегации и сопровождающих лиц повторный анализ показал отрицательный результат. Они находятся на самоизоляции», — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, о которых стало известно после прибытия в Москву.

В Киргизии коронавирусом заразились почти 4 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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