Препарат для лечения рака груди не включили в список жизненно важных

Минздрав не включил в перечень жизненно важных препарат для лечения рака груди
Препарат «Трастузумаб дерукстекан», применяемый при агрессивной форме рака молочной железы, не включили в перечень жизненно важных. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Минздрав провел первое в 2026 году заседание комиссии по формированию перечней жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в который включено более 800 препаратов, используемых для бесплатной помощи в стационарах и льготного обеспечения пациентов.

Комиссия ведомства уже в третий раз рассмотрела заявку на препарат «Трастузумаб дерукстекан» от британо-шведской компании «АстраЗенека». Врачи в разговоре с изданием отметили, что это лекарство крайне необходимо при агрессивной форме рака молочной железы, которая встречается примерно в 20–25% случаев. Без него россиянкам остается только паллиативная химиотерапия со множеством побочных эффектов.

Цена препарата в РФ составляет около 92 тыс. руб. за упаковку, в связи с чем он недоступен большинству пациенток.

Члены комиссии заявили, что 53 российских субъекта «полагают целесообразным» включение «Трастузумаба дерукстекана» в перечень, но 26 из них предупреждают о росте нагрузки на бюджет. Еще восемь регионов считают расширение перечня нецелесообразным, а девять пока не имеют практики его применения.

Замдиректора НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Тигран Геворкян считает преждевременным включение препарата в перечень, так как его инструкция по применению «слишком широка». По его мнению, около 20% всего бюджета, выделяемого на онкологию, может уйти на финансирование только этого одного препарата.

В итоге комиссия отказалась включать препарат в перечень жизненно важных. При этом она призвала разработать клинические рекомендации с четко описанными границами его применения.

Ранее сообщалось о создании антитела для борьбы с раком, поражающим молодых женщин.
 
