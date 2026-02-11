Размер шрифта
Депутат на примере огурцов подчеркнул важность госконтроля за ценами

Депутат Миронов: рекордный рост цен на огурцы подтверждает важность Госкомцена
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Резко подскочившие в цене огурцы в российских магазинах начали называть новым «деликатесом», за месяц стоимость продукта выросла более чем на 40%. Эта ситуация подтверждает необходимость контроля цен со стороны государства, заявил 360.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Этой зимой в магазинах появился новый «деликатес» — огурцы. Росстат отмечает, подчеркнул депутат.

По его мнению, важно не списывать все на сезонность, а разбираться более тщательно с тем, откуда берутся подобные наценки. Помочь в этом должны механизмы госрегулирования. Сегодня более 80% рынка тепличных огурцов приходится лишь на несколько предприятий, у которых следует узнать причины такого повышения, подчеркнул парламентарий.

В пример депутат привел Белоруссию, подчеркнув, что там государство давно занимается регулированием цен – России стоит перенять этот опыт, убежден Миронов.

Напомним, в беседе с «Газетой.Ru» он призвал создать в России новый орган по примеру советского Госкомцена, который бы имел полномочия и задачи по контролю за ситуацией на потребительском рынке.

Ранее в Госдуме удивились тарифам за коммуналку.
 
