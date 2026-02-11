Исполнитель покушения на Алексеева полностью признал вину

Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева Любомир Корба полностью признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.

В ведомстве уточнили, что с фигурантом были проведены следственные действия с целью установления его связи с пособниками и организаторами покушения, а также способов подготовки и совершения преступления.

«В ходе допроса Корба полностью признал вину», — говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам следственных мероприятий было установлено, что пособник покушения на генерала Минобороны действовал по террористическому мотиву.

Утром 6 февраля на Алексеева было совершено покушение в его доме на Волоколамском шоссе. Злоумышленник выстрелил в офицера не менее трех раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения. Им оказался Любомир Корба, гражданин РФ украинского происхождения. Также в Москве был задержан соучастник преступления Виктор Васин, а их сообщница скрылась на Украине. По данным Telegram-каналов, преступники следили за генералом около месяца, сняв квартиру в его доме.

Ранее офицер ФСБ указал на странное поведение исполнителя покушения на Алексеева после выстрела.