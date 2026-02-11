Telegram оштрафовали на более чем 10 миллионов рублей

Telegram оштрафовали в России на 3,8 млн рублей из-за неудаления информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также материалы с порнографическими изображениями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Таганский суд Москвы.

Помимо этого, мессенджер был оштрафован на 7 млн рублей по статье о повторном неисполнении владельцем соцсети обязанности по осуществлению мониторинга и принятию мер по ограничению доступа к информации.

Днем 10 февраля Роскомнадзор подтвердил введение ограничений в Telegram, заявив, что они связаны с нарушениями российских законов, и сообщил о намерении продолжить меры в отношении платформы, если компания не пойдет навстречу регулятору. В ведомстве уточнили, что сервис не блокируется полностью, однако ограничения будут усилены, если Telegram не разместит серверы в стране и не начнет исполнять требования российского законодательства.

Ранее в Госдуме заявили о возможном спасении Telegram в России.