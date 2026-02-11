Размер шрифта
Ученые выяснили, у каких людей чаще выделяются кишечные газы

BBX: выделение кишечных газов у молодых происходит чаще, чем у пожилых
Shutterstock

У молодых людей отхождение кишечных газов происходит не реже, а зачастую чаще, чем у пожилых. К такому выводу пришли ученые из Мэрилендского университета в ходе разработки «умного нижнего белья» для объективного измерения частоты флатуса. Результаты пилотного исследования опубликованы в журнале Biosensors and Bioelectronics: X.

Устройство оснащено сенсором, который фиксирует концентрацию водорода — одного из основных компонентов кишечных газов. Водород образуется при ферментации пищи бактериями кишечника, поэтому его уровень отражает активность микробиома. Такая технология позволила исследователям впервые получить непрерывные и объективные данные о частоте метеоризма вне лаборатории.

В ходе исследования 19 добровольцев носили устройство в течение недели. В среднем участники испускали газы 32 раза в день, однако в целом разброс был значительным — от четырех до 59 эпизодов в сутки. Сопоставление этих данных с предыдущими клиническими наблюдениями показало, что именно у молодых людей чаще наблюдается повышенное газообразование, тогда как пожилые не производят больше водорода.

Гастроэнтерологи отмечают, что с возрастом мышцы сфинктера могут ослабевать, поэтому пожилые люди лучше ощущают или хуже контролируют отхождение газов, что создает впечатление более частого метеоризма. Однако объективные измерения этого не подтверждают.

«Понимание «нормального» уровня газообразования важно для диагностики нарушений пищеварения и оценки работы микробиома — новая технология может помочь точнее выявлять отклонения в функционировании желудочно-кишечного тракта», — заключили ученые.

Ранее лекарственное растение снизило агрессивность рака толстой кишки.
 
