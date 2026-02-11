США якобы сфотографировали «Орешник» в Белоруссии

Американские спутники Planet Labs могли сфотографировать, предположительно, самоходные пусковые установки ракетного комплекса «Орешник», который заступил на дежурство в Белоруссии в прошлом году. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По информации журналистов, установки замечены на аэродроме Кричев-6 в Могилевской области.

В декабре прошлого года ВС Белоруссии провели торжественную церемонию постановки на боевое дежурство новейшего российского ракетного комплекса «Орешник». В минобороны республики отметили, что районы его боевого патрулирования уже определены, однако не стали раскрывать подробностей.

Как пишет Reuters со ссылкой на аналитиков, дислокация в районе Кричева позволяет ракете покрывать практически всю Европу. Комплекс способен нести как обычные, так и ядерные боеголовки, а его скорость достигает 10 Махов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко заслушал доклад о состоянии ВС Белоруссии.