Мужчина ранил брата ножом на свадьбе из-за неудачной шутки

Mash: в Ингушетии мужчина ударил брата ножом из-за шутки про женщин
Житель Ингушетии получил условный срок за нападение с ножом на брата, мужчины поссорились из-за неудачной шутки на свадьбе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел во время застолья в селе Кантышево. 38-летний мужчина пошутил, что 47-летний брат слишком сильно любит женщин. Хотя другие гости смеялись, старший брат обиделся. После мероприятия он позвал шутника на разговор, и в ходе ссоры ударил его ножом в ногу.

На суде обвиняемый заявил, что хотел лишь проучить брата за «длинный язык» и специально целился в ногу, чтобы не причинить серьезного вреда. Учитывая обстоятельства и раскаяние, суд назначил обвиняемому условное наказание. Ранее он уже имел судимостъ за кражу.

До этого в Краснодаре охранник пиццерии угрожал подросткам ножом. Между сотрудником частной охраны и несовершеннолетними возникла ссора. Мужчина выхватил нож и бросился за детьми.

Ранее на Урале пьяный подросток напал с ножом на прохожих.
 
