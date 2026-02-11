Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Спорт

Авербух представит ледовое шоу с олимпийскими чемпионами на фестивале «Winter Fest»

В Москве пройдет ледовое шоу Авербуха на фестивале «WinterFest»
Пресс-служба Фестиваля Winter Fest

В Москве в парке «Ходынское поле» до конца зимы пройдет фестиваль «Winter Fest».

Центральным мероприятием февраля на «Winter Fest» станет Альфа-День 14 февраля. В этот день с 13:00 до 14:00 серебряный призер Олимпиады Александр Энберт проведет бесплатный мастер-класс по фигурному катанию, для участия в котором требуется предварительная регистрация на сайте фестиваля. На катке также выступят диджеи Евгений Машков и Biicla.

Основным событием дня станет гала-шоу на главной арене, подготовленное серебряным призером Олимпиады 2002 года в танцах на льду Ильей Авербухом. В шоу примут участие звезды фигурного катания: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Албена Денкова и Максим Ставиский, Ксения Синицина, Даниил Самсонов, Артем Ковалев, Мария Голубева и Алексей Усков, Софья Шевченко и Андрей Ежлов.

Шоу будет сопровождаться живым вокалом певицы Mirele. Фестиваль до 28 февраля.

Ранее Петр Гуменник заявил пять четверных прыжков на произвольную программу Олимпиады.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!