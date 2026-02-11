Авербух представит ледовое шоу с олимпийскими чемпионами на фестивале «Winter Fest»

В Москве в парке «Ходынское поле» до конца зимы пройдет фестиваль «Winter Fest».

Центральным мероприятием февраля на «Winter Fest» станет Альфа-День 14 февраля. В этот день с 13:00 до 14:00 серебряный призер Олимпиады Александр Энберт проведет бесплатный мастер-класс по фигурному катанию, для участия в котором требуется предварительная регистрация на сайте фестиваля. На катке также выступят диджеи Евгений Машков и Biicla.

Основным событием дня станет гала-шоу на главной арене, подготовленное серебряным призером Олимпиады 2002 года в танцах на льду Ильей Авербухом. В шоу примут участие звезды фигурного катания: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Албена Денкова и Максим Ставиский, Ксения Синицина, Даниил Самсонов, Артем Ковалев, Мария Голубева и Алексей Усков, Софья Шевченко и Андрей Ежлов.

Шоу будет сопровождаться живым вокалом певицы Mirele. Фестиваль до 28 февраля.

