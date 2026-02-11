Размер шрифта
Бастрыкин инициировал дело против бывшей судьи из Коми

СК: экс-судью из Коми подозревают в незаконном получении более 7 млн рублей
Екатерина Штукина/РИА Новости

Бывшую судью Ухтинского горсуда подозревают в незаконном получении более 7 млн рублей компенсаций. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете РФ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей возбудил уголовное дело в отношении судьи Ухтинского городского суда Республики Коми в отставке Галины Найдиной.

По версии следствия, после переезда из Ухты в Тверскую область Найдина не уведомила об этом в установленном порядке. В результате ей продолжали начислять компенсационные выплаты за работу в условиях Крайнего Севера, хотя право на них было утрачено. таким образом с февраля 2014 года по сентябрь 2019 года бывшая судья незаконно получила более 7 млн рублей.

Против Найдиной возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Александр Бастрыкин возбудил дело против судьи из КБР по подозрению в получении взяток.
 
