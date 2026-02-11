Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Экипаж самолета попал в больницу, съев конфеты пассажира

В США экипаж самолета съел конфеты с марихуаной и попал в больницу
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

В США трое бортпроводников авиакомпании British Airways были госпитализированы после того, как съели жевательные конфеты, которыми их угостил пассажир. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел после рейса из Лондона в Лос-Анджелес. Пассажир вручил экипажу конфеты в знак благодарности за сервис. Члены экипажа попробовали их уже после приземления. Вскоре у них начались сильные панические атаки и недомогание, потребовалась срочная медицинская помощь.

Экспертиза показала, что в каждой конфете содержалась экстремально высокая доза марихуаны. Пострадавших немедленно отстранили от работы, а для обратного рейса собрали новый экипаж. Полиция разыскивает пассажира, который угостил стюардесс. В British Airways заявили о начале внутреннего расследования.

До этого мужчина, прилетевший из Таиланда в Москву, привез мармеладки с каннабисом.

Ранее москвичка прятала наркотики внутри жевательных конфет и попалась.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!