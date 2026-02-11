Криминалисты нашли признаки убийства Курта Кобейна: «Если мы ошибаемся — докажите!»

Криминалист Брайан Бернетт заявил, что в смерти Кобейна есть намеки на убийство

Группа судебных экспертов выдвинула предположение, что смерть Курта Кобейна могла иметь насильственный характер, а не быть самоубийством. Об этом информирует Daily Mail.

Независимые криминалисты, возглавляемые специалистом Брайаном Бернеттом, провели повторное исследование материалов вскрытия и места происшествия. Они обнаружили признаки, указывающие на насильственный характер смерти.

В частности, в документах вскрытия есть свидетельства кислородного голодания — некроз мозга и печени, что характерно для передозировки героином, однако не соответствует мгновенной смерти от выстрела.

Криминалистов насторожила чистая левая рука Кобейна, державшая дуло ружья. При таком ранении рука должна была быть в крови. Гильза от оружия лежала не там, где предполагался выстрел. Кроме того, кровь на нижней части рубашки намекала на то, что тело могли переместить после смерти.

Эксперты отмечают, что их цель — не привлечение к ответственности, а обеспечение прозрачности и повторное рассмотрение доказательств: «Если мы ошибаемся, просто докажите нам это».

Однако офис судмедэксперта округа Кинг заявил об отсутствии оснований для возобновления расследования. Полицейское управление Сиэтла также отказалось пересматривать дело, сохранив первоначальную версию о самоубийстве.

