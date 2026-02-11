Размер шрифта
Лавров заявил, что мир ждут изменения после событий в Венесуэле и на Кубе

Лавров: мир вступил в эпоху перемен, этот этап может продлиться долгие годы
Евгений Биятов/РИА Новости

Мир вступил в эпоху перемен, об этом свидетельствуют события 2026 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на «правительственном часе» в Государственной думе, передает РИА Новости.

По его словам, события начала 2026 года, включая военную операцию США в Венесуэле, американское давление на Кубу, протесты в Иране, стремление Вашингтона захватить Гренландию — все это подтвердило оценку Российской Федерации о том, что мир вступил в эпоху быстрых и очень глубоких перемен.

Дипломат высказал мнение, что этот процесс может продлиться многие годы.

До этого Лавров заявил в интервью Рику Санчесу для телеканала RT, что российские компании вытесняют из Венесуэлы после событий с похищением президента страны Николаса Мадуро.

3 января 2026 года силы США нанесли удары по Венесуэле, захватили и вывезли Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления.

Ранее Лавров критиковал США за противоречивые заявления о сотрудничестве с Россией и действия против ее интересов.
 
