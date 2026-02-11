Размер шрифта
Келлог призвал уехавших украинцев возвращаться и бороться с Россией

Келлог призвал уехавших украинцев возвращаться и бороться за свою страну
Mariam Zuhaib/AP

Бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог призвал уехавших из этой страны граждан возвращаться и «бороться за свою страну». Его слова приводит Forbes.

«Вы [украинцы] должны продолжать бороться за свою страну. Учитывая, что так много людей уехало, им нужно вернуться и бороться за нее. И они действительно построят лучшую Украину, чем она была раньше», — сказал Келлог.

По его словам, будущий потенциал Украины «очевиден». Речь идет о «технологиях и росте населения», указал бывший спецпосланник. В будущем Украина может стать «исключительной и могущественной нацией», считает Келлог.

До этого депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко заявил, что мобилизационного ресурса молодежи на Украине может хватить примерно на 1,5 года после смягчения правил выезда мужчин призывного возраста. По его словам, правительственное решение существенно повлияло на мобилизационные возможности страны.

Ранее Зеленский разрешил гражданам старше 60 лет служить по контракту.
 
