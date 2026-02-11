Пострадавшую после нападения восьмиклассницы девочку выписали из больницы

В Красноярске выписали из больницы пострадавшую при нападении в школе девочку

В Красноярске из больницы выписали школьницу, пострадавшую в результате нападения восьмиклассницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

По информации ведомства, девочка была выписана на амбулаторное лечение.

В Красноярской краевой больнице рассказали, что трое подростков, получивших ожоги, продолжают лечение в региональном ожоговом центре. Их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Там уточнили, что подростки в сознании и дышат самостоятельно. По словам врачей, пациенты получают все необходимое лечение, в том числе хирургическое.

Восьмиклассница устроила поджог в красноярской школе 4 февраля. Девочка принесла в образовательное учреждение горючее вещество и с его помощью подожгла тряпку, после чего бросила ткань в класс. В результате три ребенка получили ожоги. Также нарушительница нанесла телесные повреждения учительнице и двум школьникам. На фоне произошедшего было возбуждено уголовное дело, ученицу восьмого класса задержали и впоследствии арестовали на два месяца. По данным СМИ, девочка анонсировала нападение на образовательное учреждение в групповом чате класса, но на ее предупреждение не обратили внимания.

Ранее охранников подожженной ученицей школы в Красноярске отправили под домашний арест.