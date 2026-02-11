Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Пострадавшую после нападения восьмиклассницы девочку выписали из больницы

В Красноярске выписали из больницы пострадавшую при нападении в школе девочку
Shutterstock/FOTODOM

В Красноярске из больницы выписали школьницу, пострадавшую в результате нападения восьмиклассницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

По информации ведомства, девочка была выписана на амбулаторное лечение.

В Красноярской краевой больнице рассказали, что трое подростков, получивших ожоги, продолжают лечение в региональном ожоговом центре. Их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Там уточнили, что подростки в сознании и дышат самостоятельно. По словам врачей, пациенты получают все необходимое лечение, в том числе хирургическое.

Восьмиклассница устроила поджог в красноярской школе 4 февраля. Девочка принесла в образовательное учреждение горючее вещество и с его помощью подожгла тряпку, после чего бросила ткань в класс. В результате три ребенка получили ожоги. Также нарушительница нанесла телесные повреждения учительнице и двум школьникам. На фоне произошедшего было возбуждено уголовное дело, ученицу восьмого класса задержали и впоследствии арестовали на два месяца. По данным СМИ, девочка анонсировала нападение на образовательное учреждение в групповом чате класса, но на ее предупреждение не обратили внимания.

Ранее охранников подожженной ученицей школы в Красноярске отправили под домашний арест.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!