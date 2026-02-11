Размер шрифта
Стас Пьеха о новой волне популярности среди женщин: «Хочу радовать их своей молодостью»

Певец Стас Пьеха признался, что рад новой волне популярности среди женщин
wolfieha/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Стас Пьеха признался «Газете.Ru», что доволен новой волной популярности и росту числа поклонниц. По его словам, он к этому стремился.

Последние публикации артиста в сети сейчас набирают сотни тысяч просмотров, а в комментариях женщины пишут, что Пьеха «в прайме». Сам певец, как оказалось, доволен вниманием к своей персоне. Он поделился, что много работал ради «мощного камбэка».

«Признаюсь честно: именно этого я и хотел и именно к этому я шел. Я очень рад, и еще больше рада моя команда, которая мне в этом помогала. Без нее, конечно, популярность так бы не возросла и не получился бы такой мощный камбэк в медиа. Я очень счастлив, ведь для меня это большая возможность показать себя, новые жанры, рассказать в целом о себе тем, кто немного забыл обо мне. Хочется показать, кто я такой и чему я научился за это время», — рассказал Стас Пьеха.

Певец признался, что планирует и дальше радовать поклонников новыми треками, а также различными экспериментами. Он дал понять, что не собирается останавливаться на достигнутом и будет увеличивать аудиторию.

«Хочу радовать их своей молодостью, потому что в ближайшее время я не собираюсь взрослеть. И самое главное - планирую делать контент, исходя из предпочтений и желаний поклонников. Хочу быть гибким, понятным, но в то же время - дерзким и экспериментальным», — поделился Стас Пьеха.

Ранее Стас Пьеха назвал генетику секретом своего молодого вида.
 
