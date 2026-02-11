Размер шрифта
В Калуге раскрыли мошенническую схему на оборонных предприятиях

ФСБ: четверо работников оборонных предприятий Калуги задержаны за взятки
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В Калуге сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали четверых работников оборонных предприятий за взятки. Об этом сообщает ТАСС.

«Незаконно получали денежные средства в крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя или представляемых им лиц при заключении и оплате договоров на поставку продукции», — сказали в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону рассказали, что общий размер полученных взяток составил более 2,4 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 290 УК России, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России «Получение взятки». По ней фигурантам грозит до 15 лет колонии.

Расследование продолжается. Также, по данным правоохранителей, в Центральном федеральном округе, выявлено около 30 лиц, которые причастны к этому преступлению.

7 февраля сообщалось заместителя директора департамента международной деятельности МЧС Ираклия Арабидзе заключили под стражу по обвинению в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере. В рамках этого же уголовного дела арестовали бывшего заместителя директора департамента Вадима Хасенова. Следственные органы пока не раскрывают детали предъявленных обвинений. Вместе с тем источник ТАСС сообщил, что уголовное дело может быть связано с коррупционными нарушениями в Международной организации гражданской обороны.

Ранее правоохранители задержали главу отдела ЖКХ кабмина Татарстана.
 
