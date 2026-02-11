В барнаульском зоопарке пожаловались на нехватку капибар в России

В российских зоопарках фиксируется дефицит капибар. Об этом рассказал член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев в беседе с РИА Новости.

«Капибара — животное не редкое, но на него никто не обращал внимания до возникшего тренда. Когда появился тренд, все зоопарки стали к себе в коллекцию их приобретать, поэтому возник дефицит», — сказал он.

По словам Писарева, в России мало зоопарков, где размножаются эти животные, и увеличить число детенышей на данный момент не представляется возможным.

В декабре прошлого года помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в разговоре с журналистами признался, что до недавнего времени был уверен: слово «капибара» относится к игрушкам, а не к реальным животным. По его словам, он представлял себе нечто «мохнатое, похожее на Чебурашку». Мединский отметил, что узнал правду от дочери, которая показала ему фотографии капибар.

После этого директор Московского зоопарка Светлана Акулова пригласила его познакомиться с этими животными.

